Ballermann-Saison endet: Die Songs und Aufreger des Sommers

Palma de Mallorca (dpa) - Wenn am kommenden Wochenende offiziell die Saison am Ballermann auf Mallorca endet, werden im «Megapark» wieder die T-Shirts geschwenkt: Im zweistöckigen XXL-Partytempel in El Arenal gehört Sängerin Isi Glück (33) mittlerweile zu den größten Stars. In diesem Sommer landet sie zusammen mit Marc Eggers (38) und «Oberteil» den wohl größten Hit der Ballermann-Saison. «Ich find’ dich obergeil mit deinem Oberteil. Wenn's nach mir geht, darf's auch ohne sein.» Passend zum eingängigen Refrain lassen die meist jungen Partygänger ihre Shirts in der Luft kreisen.