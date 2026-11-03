Thailand

Bangkok plant Mega-Ausbau seines Flughafens

Bangkok will mit den größten Flughäfen der Welt mithalten: Thailands wichtigstes internationales Drehkreuz soll ein neues Terminal und eine vierte Startbahn bekommen - und seine Kapazität verdoppeln.

Der Flughafen Bangkok soll in die absolute Weltspitze aufsteigen. (Archivbild) Foto: Carola Frentzen/dpa-tmn
Der Flughafen Bangkok soll in die absolute Weltspitze aufsteigen. (Archivbild)

Bangkok (dpa) - Thailands größter Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok soll seine jährliche Passagierkapazität in den kommenden sieben Jahren verdoppeln. Mit einem neuen Terminal und einer vierten Start- und Landebahn sollen künftig bis zu 120 Millionen Fluggäste pro Jahr abgefertigt werden können. Das geht aus dem fünften Entwicklungsplan der staatlichen Betreibergesellschaft Airports of Thailand (AOT) hervor.

Damit würde der Flughafen in die absolute Weltspitze aufsteigen - vergleichbar mit den derzeit passagierstärksten Airports Atlanta und Dubai. Derzeit liegt die Kapazität in Bangkok noch bei rund 60 Millionen Passagieren jährlich.

Davon entfallen nach Angaben von AOT-Präsidentin Paweena Jariyathitipong 45 Millionen auf das Hauptterminal und 15 Millionen auf das Satellitenterminal SAT-1. Die beiden neuen Bauprojekte sollen innerhalb von sechs bis sieben Jahren abgeschlossen werden. Der Entwicklungsplan soll dem Kabinett in Kürze gemeinsam mit dem Projekt zur Erweiterung des Ostbereichs des Flughafens vorgelegt werden.

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Zusätzliche Abfertigungsbereiche

Das Ost-Erweiterungsprojekt (East Expansion) soll zusätzliche Abfertigungsbereiche schaffen. Geplant sind unter anderem mehr Check-in-Schalter und längere Gepäckförderbänder. Die Ausschreibungsunterlagen seien bereits vorbereitet, das Vergabeverfahren solle im kommenden Jahr beginnen, hieß es.

Der Suvarnabhumi Airport gilt als eines der wichtigsten Drehkreuze in Südostasien. (Archivbild) Foto: Carola Frentzen/dpa
Der Suvarnabhumi Airport gilt als eines der wichtigsten Drehkreuze in Südostasien. (Archivbild)

Die Flughafenbetreibergesellschaft plant außerdem einen Ausbau des zweiten Bangkoker Flughafens Don Mueang. Das Budget hierfür soll von ursprünglich 36 Milliarden auf 69 Milliarden Thai Baht (rund 1,8 Milliarden Euro) steigen. Damit soll dessen jährliche Kapazität auf 40 Millionen Passagiere erhöht werden.

Bangkok ist eine der meistbesuchten Städte der Welt. Der Flughafen Suvarnabhumi gilt zudem als eines der wichtigsten Drehkreuze in Südostasien sowie für die gesamte Asien-Pazifik-Region. Von dem Airport aus werden derzeit rund 150 Ziele in knapp 60 Ländern direkt angeflogen.

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