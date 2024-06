Bedrohungslage in Lübeck: Polizei durchsucht Schule

Lübeck (dpa) - Aufgrund einer möglichen Bedrohungslage hat die Polizei ein Schulzentrum in Lübeck umstellt. Beamte durchsuchten die Emil-Possehl-Schule am frühen Dienstagnachmittag, wie ein Polizeisprecher sagte. Zur Art der Bedrohung äußerte er sich nicht. Die Polizei habe eine Anlaufstelle für Eltern und Schüler eingerichtet. Besorgte Eltern und Mitschüler könnten sich in der Hansehalle in der Nähe der Schule melden.