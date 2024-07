Beerdigung und stilles Gedenken nach Tod von Arian

Bremervörde (dpa) - Der lange vermisste Arian aus dem niedersächsischen Bremervörde soll bald beerdigt werden. Der Junge werde am 26. Juli im engsten Kreis seiner Familie und Angehörigen beigesetzt, teilte die katholische Kirchengemeinde Bremervörde mit. Der genaue Ort werde zum Schutz der Familie nicht bekanntgegeben.

Trauernde können an demselben Tag in der katholischen St. Michael Kirche in Bremervörde Abschied von dem Jungen nehmen. Die Kirche werde von 14 bis 18 Uhr für stilles Gedenken und Gebete geöffnet sein. «Die Familie von Arian lässt den Kirchenraum mit Blumen, Kränzen und Luftballons dekorieren», teilte die Kirchengemeinde mit. Auf einem Bildschirm sollen Fotos des Jungen gezeigt werden.