Tiere

Behörde: Wolfsbiss an belebter Einkaufsmeile in Altona

Mitten in Hamburg beißt ein Wolf eine Frau – direkt an der Großen Bergstraße. Was bisher über den Vorfall, das Tier und die Ermittlungen bekannt ist.

Ein Wolf verletzt eine Frau in der Einkaufsmeile Große Bergstraße. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Ein Wolf verletzt eine Frau in der Einkaufsmeile Große Bergstraße. (Symbolbild)

Hamburg (dpa) - Der Angriff eines später eingefangenen Wolfes auf eine Frau in Hamburg hat laut den Behörden in Altona an der Einkaufsmeile Große Bergstraße in der Nähe eines Ikea-Marktes stattgefunden. Wie es zu dem Vorfall kam, sei noch nicht abschließend geklärt, sagte ein Sprecher der Umweltbehörde am Morgen. 

Auch zum Gesundheitszustand der Frau gibt es aktuell keine weiteren Informationen. Ein Sprecher der Feuerwehr teilte mit, ein Rettungswagen habe die Frau in eine Hamburger Klinik gebracht. 

Wie es mit dem Wolf weitergeht, war zunächst ebenfalls unklar. Man sei dabei, alle Fakten zusammenzutragen, sagte der Sprecher der Umweltbehörde. Die Behörde werde sich im Laufe des Tages äußern.

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Mit einer Schlinge aus dem Wasser gezogen 

Das Tier - nach Angaben der Behörden ein Wolf - war am späten Abend in der Hamburger Innenstadt eingefangen worden: Am Anleger an der Binnenalster zog die Polizei das Tier mit einer Schlinge aus dem Wasser, wie ein Sprecher des Lagezentrums am Abend schilderte. Zuvor seien Hinweise von Anrufern eingegangen, die dort und an anderen Orten einen Wolf gesehen hatten. 

Ob es sich bei dem eingefangenen Tier um den Wolf handelt, der am Wochenende unter anderem im Stadtteil Blankenese gesehen worden war, ist laut Polizei noch nicht sicher. Ein Sprecher der Leitstelle sagte, man halte es für wahrscheinlich, da nicht von mehreren dieser Tiere im Stadtgebiet ausgegangen werde.

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