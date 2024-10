Bergsteiger aus Brandenburg verunglückt - Leiche geborgen

Telfs (dpa) - Auf der Suche nach einem vermissten deutschen Bergsteiger in Tirol haben Rettungskräfte eine Leiche geborgen. Es handele sich höchstwahrscheinlich um den vermissten 21-Jährigen aus dem Landkreis Oberhavel in Brandenburg, sagte ein Sprecher der Polizei in Tirol. Die formelle Identifizierung stand aber noch aus.