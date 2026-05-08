Tödliche Eruption

Bergsteiger bei Vulkanausbruch in Indonesien gestorben

Beim Ausbruch des indonesischen Vulkans Dukono geraten Wanderer in Not. Mindestens drei Menschen sterben. Rettungskräfte sind weiter im Einsatz auf dem aktiven Vulkan.

Der Vulkan Dukono in Indonesien spuckt Asche in den Himmel. Mindestens drei Bergsteiger kommen ums Leben. (Symbolbild) Foto: Albert Ivan Damanik/ZUMA Wire/dpa
Der Vulkan Dukono in Indonesien spuckt Asche in den Himmel. Mindestens drei Bergsteiger kommen ums Leben. (Symbolbild)

Jakarta (dpa) - Bei einem Ausbruch des Vulkans Dukono in Indonesien sind nach Angaben der örtlichen Polizei mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Sie gehörten zu einer Gruppe von etwa 20 Bergsteigern, die sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs am Freitagmorgen auf dem Vulkan befanden, wie der örtliche Polizeichef mitteilte. Laut Behördenangaben war die Gruppe trotz eines Kletterverbots auf dem Vulkan unterwegs gewesen.

Zwei der Toten seien aus Singapur, einer aus Indonesien, teilte die Polizei weiter mit. Mindestens fünf Menschen wurden nach Angaben des Katastrophenschutzes verletzt. Ihre Identitäten würden derzeit noch ermittelt. Rettungskräfte seien unterdessen auf der Suche nach noch auf dem Berg festsitzenden Wanderern.

Aufstieg war bereits seit Wochen verboten

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Vulkan Dukono auf den Nord-Molukken, einer Provinz der Inselgruppe Molukken, gehört zu den aktivsten Vulkanen des Landes. Bei seinem Ausbruch am Freitag spuckte er nach Angaben der Behörde für Vulkanologie und geologische Gefahren eine zehn Kilometer hohe Wolke aus schwarzer Asche in den Himmel. Bereits in den vergangenen Tagen habe er erhöhte Aktivität gezeigt, hieß es. Aufstiege auf den Vulkan seien bereits seit dem 17. April nicht mehr erlaubt gewesen. 

Der Dukono gehört zu den aktivsten Vulkanen Indonesiens. Foto: Uncredited/Badan Geologi/AP/dpa
Der Dukono gehört zu den aktivsten Vulkanen Indonesiens.

Der Inselstaat Indonesien liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Entlang des Gürtels kommt es häufig zu Vulkanausbrüchen und Erdbeben.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Indonesien: Vulkan Lewotobi Laki-Laki spuckt wieder Feuer
Eruption auf Insel Flores

Indonesien: Vulkan Lewotobi Laki-Laki spuckt wieder Feuer

Der Vulkan Lewotobi Laki-Laki ist seit dem Wochenende wieder aktiv und schleudert Asche kilometerhoch. Bei den letzten Eruptionen waren auch Flüge nach Bali betroffen - aber noch gibt es keinen Alarm.

28.04.2025

Vulkanausbruch in Indonesien - Flüge nach Bali betroffen
Eruption auf Insel Flores

Vulkanausbruch in Indonesien - Flüge nach Bali betroffen

Der Vulkan Lewotobi Laki-Laki in Indonesien spuckt wieder Asche in den Himmel. Die Behörden haben die Alarmstufe angehoben. Auch Flüge auf der beliebten Urlaubsinsel Bali sind betroffen.

21.03.2025

Vulkanausbruch in Indonesien: mindestens zehn Tote
Eruption mitten in der Nacht

Vulkanausbruch in Indonesien: mindestens zehn Tote

Mitten in der Nacht bricht auf der indonesischen Insel Flores plötzlich ein Vulkan aus. Häuser stürzen ein, es gibt Tote. Der Lewotobi Laki-Laki machte schon seit Monaten Sorgen.

04.11.2024

Sulawesi

Evakuierungen nach neuem Ausbruch von Vulkan in Indonesien

Der Vulkan Ruang in Indonesien ist seit Wochen aktiv. Nach einem neuen Ausbruch müssen Tausende evakuiert werden.

01.05.2024

Naturkatastrophe

Zahl der Toten auf indonesischem Vulkan steigt

Für die auf dem Vulkan Marapi vermissten Bergsteiger gibt es kaum noch Hoffnung. Die Zahl der Opfer steigt. Auch für die Einsatzteams ist die Arbeit gefährlich, denn der indonesische Feuerberg brodelt.

05.12.2023