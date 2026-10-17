Massengedränge

Berichte: 17 Tote bei Massenpanik in Indien

Während des Hindu-Fests Durga Puja strömen viele Menschen zu einem Pavillon in Kolkata. Am Ausgang kommt es zum tödlichen Gedränge.

Ein indischer Krankenwagen steht am Straßenrand. (Symbolbild) Foto: Dirk Godder/dpa
Ein indischer Krankenwagen steht am Straßenrand. (Symbolbild)

Kolkata (dpa) - Bei einer Massenpanik während eines religiösen Fests in der indischen Millionenstadt Kolkata sind nach Medienberichten mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche Personen seien verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, berichteten der Sender NDTV und andere indische Medien. Die Opferzahl wurde laut der Zeitung «The Hindu» vom Regierungschef des Bundesstaats Westbengalen, Suvendu Adhikari, bestätigt.

Das Unglück ereignete sich den Berichten zufolge am Samstagabend (Ortszeit) an einem Ausgang eines für das Fest aufgebauten Pavillons, vor dem eine große Menschenmenge zusammengekommen war. Viele Menschen hätten dort Schutz vor einem Regenschauer gesucht. Wie «The Hindu» unter Berufung auf Adhikari berichtete, brach nach einer «irreführenden Durchsage» unter den Menschen Panik aus. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

Zahlreiche Besucher hätten in dem Gedränge das Bewusstsein verloren, zitierte die Zeitung «India Today» einen Augenzeugen. Einige von ihnen seien mit Motorrädern weggebracht worden.

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Hindu-Fest Durga Puja

Vom 16. bis zum 21. Oktober wird in Westbengalen das Fest Durga Puja zu Ehren der hinduistischen Göttin Durga gefeiert. Bei großen religiösen Festen oder anderen größeren Veranstaltungen kommt es in Indien immer wieder zu Unfällen. Bei einer Massenpanik während des weltweit größten Pilgerfests, Maha Kumbh Mela, waren im Januar 2025 in der nördlichen Stadt Prayagraj mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen.

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