Berichte: Deutscher auf Mallorca niedergestochen

Palma (dpa) - Ein deutscher Urlauber ist auf Mallorca vor seinem Hotel an der Playa de Palma von zwei mutmaßlich ebenfalls deutschen Angreifern mit einem Messer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei geht von einem Raubüberfall aus, wie die deutschsprachigen Inselzeitungen «Mallorca Zeitung» und «Mallorca Magazin» berichteten.

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Ein Hotelangestellter habe den 25-Jährigen am späten Montagabend mit einer Schnittwunde im Bereich des Oberkörpers vor dem Hotel gefunden und versucht, die Blutung mit einem Handtuch zu stillen. Die Polizei konnte kurz darauf zwei Verdächtige festnehmen, wie die Zeitungen unter Berufung auf die Polizei schrieben.