Urlaub endet hinter Gittern

Betrug und Diebstahl – Deutscher Mallorca-Tourist in Haft

Abtauchen statt zahlen: Wie ein deutscher Tourist auf Mallorca erst das Hotel prellte, dann ein Auto behielt – und schließlich in Barcelona festgenommen wurde.

Die spanische Polizei hat einen Deutschen wegen Betrugs und Diebstahls festgenommen. Foto: Clara Margais/dpa
Die spanische Polizei hat einen Deutschen wegen Betrugs und Diebstahls festgenommen.

Palma/Barcelona (dpa) - Hotelrechnung offen, Mietwagen nicht zurückgegeben: Ein Mallorca-Urlauber aus Deutschland ist wegen Betrugs und Diebstahls in Spanien festgenommen worden. Der Mann habe auf Mallorca Urlaub in einem Hotel gemacht, teilte die Polizei mit. Als er seinen Aufenthalt verlängern wollte, hätten die Hotelmitarbeiter ihn aufgefordert, zunächst seine offene Rechnung zu begleichen. 

Daraufhin sei der Gast wenig später verschwunden und habe eine unbezahlte Rechnung in Höhe von mehr als 6.000 Euro hinterlassen. Zudem meldete eine Mietwagenfirma bei der Polizei, dass der Urlauber sein Auto nicht zurückgegeben habe. Die Ermittler fanden schnell heraus, dass der Gesuchte eine der Fähren nach Barcelona genommen hatte. Dort klickten dann die Handschellen. 

Woher in Deutschland der Festgenommene stammt, wurde nicht mitgeteilt.

