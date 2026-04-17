Süditalien

Bewaffnete halten mehrere Geiseln bei Banküberfall in Neapel

Mitten in Neapel stürmen Bewaffnete eine Bank, halten etwa 25 Menschen fest und plündern Schließfächer. Die Täter verschwinden spurlos - wohl über einen unterirdischen Tunnel.

Eine Spezialeinheit der Carabinieri stürmt während eines Überfalls eine Bank in Neapel. Foto: Salvatore Laporta/Kontrolab/IPA via ZUMA Press/dpa
Eine Spezialeinheit der Carabinieri stürmt während eines Überfalls eine Bank in Neapel.

Neapel (dpa) - Spektakulärer Banküberfall in Süditalien: Eine bewaffnete Bande ist am Donnerstagnachmittag gewaltsam in eine Bankfiliale im Zentrum von Neapel eingedrungen und hat dort nach Angaben der italienischen Polizei Dutzende Schließfächer geplündert. Während des Überfalls hielten die maskierten Täter etwa 25 Menschen rund zwei Stunden lang als Geiseln fest.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich mindestens drei Räuber Zugang zu der Filiale. Kunden und Angestellte wurden in einem Nebenraum zusammengetrieben, mehrere von ihnen mit Schusswaffen bedroht. Währenddessen brachen die Mittäter die Schließfächer in der Bank auf.

Täter wohl über unterirdischen Tunnel geflüchtet

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Ein Passant hatte die Polizei alarmiert, nachdem ihm verdächtige Bewegungen in der Bank aufgefallen waren. Einsatzkräfte sperrten daraufhin das Umfeld im Zentrum der Stadt ab und umstellten das Gebäude. Der Polizei gelang es wenig später, die Eingeschlossenen nach und nach in Sicherheit zu bringen. Verletzt wurde niemand, einige Menschen wurden wegen Schocks medizinisch versorgt.

Als Spezialkräfte die Filiale stürmten, waren die Täter bereits weg - wahrscheinlich flohen sie durch einen unterirdischen Tunnel. Ermittler vermuten eine Verbindung zum Abwassersystem. Wie hoch die Beute ist, war zunächst unklar. Am Abend versammelten sich zahlreiche Betroffene vor der Bank, um Informationen zu erhalten. Die Stimmung vor Ort war zeitweise angespannt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Erneut Schließfächer in Bank geplündert - «Arg ist es schon»
Volksbank im Kreis Diepholz

Erneut Schließfächer in Bank geplündert - «Arg ist es schon»

Der Fall erinnert an den spektakulären Millionencoup von Gelsenkirchen: Wieder brechen Unbekannte Bank-Schließfächer auf. Kunden fürchten um ihre Wertsachen - doch die Beute dürfte geringer sein.

14.02.2026

Wieder Schließfächer in Nordrhein-Westfalen aufgebrochen
Weiterer Schließfachfall

Wieder Schließfächer in Nordrhein-Westfalen aufgebrochen

Nach dem Tresor-Coup von Gelsenkirchen wird in mehreren NRW-Städten wegen geplünderter Bank-Schließfächer ermittelt. Die genaue Höhe der Beute ist zumeist noch nicht bekannt.

02.01.2026

Mit vorgehaltener Waffe Bank überfallen – Täter flüchtig
Oftersheim

Mit vorgehaltener Waffe Bank überfallen – Täter flüchtig

Nach einem bewaffneten Banküberfall in Oftersheim sucht die Polizei mit einem Hubschrauber nach dem Täter. Viele Fragen sind noch offen.

06.11.2025

Banküberfall in Wiesbaden - Polizei fahndet nach Täter
Flucht mit Klappfahrrad

Banküberfall in Wiesbaden - Polizei fahndet nach Täter

Der Unbekannte mit Skimaske bedrohte zwei Angestellte und konnte Bargeld erbeuten. Die Flucht startete er auf einem eher ungewöhnlichen Gefährt.

17.04.2025

Anklage wegen zweifachen Überfalls auf dieselbe Bank
Kriminalität

Anklage wegen zweifachen Überfalls auf dieselbe Bank

Binnen vier Monaten wird ein und dieselbe Bank zweimal überfallen. Nun droht dem mutmaßlichen Räuber ein Prozess.

01.04.2025