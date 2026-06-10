Kriminalität

Bewaffnete in Südafrika fallen in Siedlung ein - zwölf Tote

Schwerbewaffnete schießen spätabends in einer Siedlung um sich. Die Gewalt dauert über eine Stunde, viele Menschen sterben. Die Polizei sucht nach dem Motiv.

Die Schwerbewaffneten fielen am späten Abend in die Siedlung ein. (Illustration) Foto: picture alliance / dpa
Die Schwerbewaffneten fielen am späten Abend in die Siedlung ein. (Illustration)

Johannesburg (dpa) - Bei einer Massenschießerei in Südafrika sind der Polizei zufolge mindestens zwölf Menschen getötet und neun weitere verletzt worden. Eine Gruppe von etwa zehn mit Maschinengewehren Bewaffneten fiel demnach am Dienstagabend gegen 23 Uhr in eine informelle Siedlung in Cleveland nahe der Wirtschaftsmetropole Johannesburg ein und eröffnete das Feuer.

Die Tatverdächtigen kamen laut der Polizei in einem weißen Van und griffen die Siedlung von zwei Seiten an. Unter den Todesopfern befänden sich neun Männer und drei Frauen. Der Schusswechsel habe mehr als eine Stunde gedauert, sagte ein Anwohner dem Fernsehsender eNCA.

Das Motiv für die Tat war zunächst unklar. Die Polizei leitete eine Großfahndung nach den Tätern ein. Zahlreiche Waffen der Täter seien am Tatort sichergestellt worden.

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