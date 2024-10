Biden nach Sturm «Helene»: Müssen Politik außen vor lassen

Washington/Ray City (dpa) - US-Präsident Joe Biden hat Betroffenen nach dem tödlichen Sturm «Helene» fortwährende Hilfe zugesagt und zur Überwindung von parteipolitischen Streitigkeiten aufgerufen. Dafür gebe es keinen Grund, sagte der Demokrat bei einem Besuch in der vom Sturm verwüsteten Stadt Ray City im US-Bundesstaat Georgia. «Es ist an der Zeit, die Politik beiseitezulassen.» Die US-Regierung helfe denen, die Hilfe bräuchten - egal ob in Florida oder in North Carolina, sagte der 81-Jährige. Florida wird von einem republikanischen Gouverneur regiert, North Carolina von einem Demokraten. Auch der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump will heute wieder ins Katastrophengebiet reisen.