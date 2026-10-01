Finanzkriminalität

Bilanz zur Rocker-Razzia - Stadt-Mitarbeiter geschmiert?

Ermittler berichten, wie sie gegen ein Geldwäsche-Netzwerk und die «Hells Angels» vorgegangen sind. Wie wurden die Geldströme verschleiert und haben städtische Mitarbeiter Informationen weitergegeben?

Ermittler ziehen Bilanz der Groß-Razzia gegen Finanzkriminalität Foto: Christoph Reichwein/dpa
Ermittler ziehen Bilanz der Groß-Razzia gegen Finanzkriminalität

Duisburg (dpa) - Am Tag nach der Groß-Razzia gegen ein Geldwäsche-Netzwerk und Rocker der «Hells Angels» ziehen Polizei und Steuerfahndung heute in Duisburg Bilanz des Einsatzes. Bei den Durchsuchungen am Mittwoch in fünf Bundesländern - mit Schwerpunkt in Duisburg - sowie Belgien, Bulgarien und den Niederlanden waren 14 Personen mit Haftbefehlen festgenommen worden, rund 48,6 Millionen Euro sollten beschlagnahmt werden.

Haben städtische Mitarbeiter mitgeholfen?

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) und Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) haben sich zu der Pressekonferenz angekündigt, bei der es auch um einen Verdacht der Duisburger Staatsanwaltschaft gehen wird: Die Behörde sieht Anzeichen, dass ein Polizist und zwei städtische Mitarbeiter aus Duisburg dienstlich erlangte Informationen an Dritte weitergegeben haben könnten - also den Kriminellen möglicherweise geholfen haben.

Reul hatte die Razzia mit mehr als 1.000 Einsatzkräften und 71 Beschuldigten als «wirkungsvollen Schlag gegen die Organisierte Kriminalität» gelobt. Hochrangige Mitglieder der «Hells Angels» hätten offensichtlich mit einem bundes- und europaweit tätigen Geldwäsche-Netzwerk zusammengearbeitet. Dabei gehe es um «ein Firmengeflecht aus Firmen und Immobilien, das schmutziges Geld sauber aussehen lässt», so der Minister.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Wie wurde das schmutzige Geld gewaschen?

Wie genau diese Geldwäsche von illegalen Zuflüssen aus Drogenhandel, Schutzgelderpressungen oder dem Rotlichtmilieu funktioniert hat, dürfte ebenfalls im Mittelpunkt der Pressekonferenz stehen.

NRW-Fachleute zur Bekämpfung dieser Form der Kriminalität sind in Duisburg dabei: Es nehmen auch Vertreter des 2025 geschaffenen Landesamtes zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF) teil, das Steuerfahnder aus allen Finanzämtern des Landes bündelt.

Die «Hells Angels» sind der größte Rockerclub in Nordrhein-Westfalen. Laut Zahlen des Landeskriminalamts (LKA) aus dem Frühjahr gab es 29 sogenannte Charter (also lokale Ableger) mit insgesamt 469 Mitgliedern.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Die «Hells Angels» und die Spur des schmutzigen Geldes
Großrazzia gegen Rocker

Die «Hells Angels» und die Spur des schmutzigen Geldes

Polizisten und Steuerfahnder gehen mit einer Großaktion gegen Rocker der «Hells Angels» und ein Geldwäsche-System vor. Die Ermittler wollen 48,6 Millionen Euro Vermögen beschlagnahmen.

30.09.2026

«Hells Angels»

Rocker-Razzia: Auch Polizist und Stadt-Mitarbeiter im Visier

30.09.2026

Razzia wegen Geldwäsche-Netzwerk um «Hells Angels»
Finanzkriminalität

Razzia wegen Geldwäsche-Netzwerk um «Hells Angels»

Die Polizei durchsucht Wohnungen in mehreren Bundesländern, darunter Baden-Württemberg. Auch in europäischen Ländern läuft eine Razzia. Im Fokus: ein Geldwäsche-Netzwerk um die «Hells Angels»-Rocker.

30.09.2026

Finanzkriminalität

Groß angelegte Razzia gegen Geldwäscher und «Hells Angels»

30.09.2026

Durchsuchungen beim Rockerclub Hells Angels
Ermittlungen in Pforzheim

Durchsuchungen beim Rockerclub Hells Angels

Spezialkräfte sichern eine Durchsuchung im Vereinsheim der Hells Angels in Pforzheim ab. Die Hintergründe bleiben zunächst unklar.

21.05.2026