Mehr als 5.000 Kilometer

Blinder Passagier: Fuchs reist per Schiff nach New York

Eigentlich transportierte das Schiff Autos von England in die USA – aber irgendwie mischte sich auch ein Rotfuchs darunter. Jetzt kümmert sich erst mal ein Zoo in der New Yorker Bronx um das Tier.

Der Fuchs lebt nun erstmal im Bronx Zoo. Foto: Uncredited/Bronx Zoo via AP/dpa
New York (dpa) - Als blinder Passagier ist ein Fuchs mit einem Frachtschiff von England nach New York gefahren. Der etwa zwei Jahre alte und rund fünf Kilogramm schwere Rotfuchs scheine bei gutem Gesundheitszustand zu sein, teilte der Zoo in der New Yorker Bronx mit. In den Zoo wurde das männliche Tier gebracht, nachdem es Mitte Februar im Hafen der Millionenmetropole entdeckt worden war. 

Wie der Fuchs Anfang Februar im Hafen von Southampton an der Südküste Englands auf das Schiff gelangte, das Autos in die USA transportierte, war zunächst nicht klar. Das Tier soll nun zunächst im Zoo in der Bronx bleiben und weiter untersucht werden, bis ein «angemessenes langfristiges Zuhause» für ihn gefunden worden sei.

