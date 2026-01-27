33. Prozesstag

Block-Verteidiger beantragt: Verfahren einstellen

Silvester 2023/24 wurden zwei Kinder der Unternehmerin Christina Block entführt. Gab die Mutter selbst den Auftrag? Ihr Rechtsanwalt kritisiert, wie der Prozess abläuft und hat ein Ziel.

Der 33. Prozesstag begann mit scharfer Kritik der Verteidigung am Verlauf des Verfahrens. Foto: Marcus Brandt/Pool dpa/dpa
Der 33. Prozesstag begann mit scharfer Kritik der Verteidigung am Verlauf des Verfahrens.

Hamburg (dpa) - Die Verteidigung der angeklagten Unternehmerin Christina Block hat die Einstellung des Verfahrens um die Entführung der Block-Kinder beantragt. Eine objektive Wahrheitsfindung sei nicht mehr möglich, sagte Christina Blocks Anwalt Ingo Bott zum Auftakt des 33. Prozesstages.

Wörtliche Zitate und Aussagen aus den Akten würden an Medien weitergegeben und veröffentlicht, bevor sie in der Hauptverhandlung Thema seien. Zeugen passten sich der Medienberichterstattung an und stimmten sich untereinander ab, kritisierte Bott. Wahrheiten würden immer wieder neu angepasst. «Der Prozess implodiert geradezu», sagte der Rechtsanwalt.

Die Tochter von Eugen Block, dem Gründer der Steakhaus-Kette «Block House», ist angeklagt, den Auftrag zur Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder gegeben zu haben. Die 52-Jährige bestreitet das. Der damals zehnjährige Sohn und die 13 Jahre alte Tochter von Christina Block waren in der Silvesternacht 2023/24 am Wohnort des Vaters in Dänemark entführt und schließlich nach Hamburg gebracht worden. Vorausgegangen war ein jahrelanger Sorgerechtsstreit.

