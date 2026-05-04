48. Verhandlungstag

Blocks Verteidiger: Aussage des Fahrers ist widersprüchlich

Die Verteidigung bezeichnet die Aussage eines mutmaßlichen Fahrers bei der Entführung der Block-Kinder als widersprüchlich. Die Nebenklage sieht das anders.

Es ist bereits der 48. Prozesstag, rund 100 sind insgesamt angesetzt. Foto: Marcus Brandt/Pool dpa/dpa
Es ist bereits der 48. Prozesstag, rund 100 sind insgesamt angesetzt.

Hamburg (dpa) - Nach der Befragung eines mutmaßlichen Fahrers bei der Entführung der Block-Kinder haben Verteidigung und Nebenklage diese Zeugenaussage ganz unterschiedlich bewertet. Es gebe zahlreiche Widersprüche, sagte der Anwalt der Angeklagten Christina Block, Ingo Bott, im Landgericht Hamburg.

Inzwischen hätten die Zeugen aus Israel zahlreiche, unglaubwürdige Varianten eines angeblichen Treffens seiner Mandantin mit den mutmaßlichen Entführern Ende 2023 kurz vor der Tat geliefert. Blocks Verteidigung hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach betont, dass es ein solches Treffen im Hotel Grand Elysée nie gegeben habe. Als Beispiel nannte Bott unterschiedliche Angaben zu Farbe und Inhalt einer Tüte, die Block nach Aussage der Zeugen an dem Tag übergeben haben soll.

Die Nebenklage sah das anders. Kleine Abweichungen - etwa welche Gegenstände in einer Tüte gewesen sein sollen - seien normal nach so langer Zeit, sagte der Vertreter der Nebenklage, Christoph Henckel, Anwalt von Blocks Ex-Mann.

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Christina Block soll die Entführung ihrer eigenen Kinder beauftragt haben. Foto: Marcus Brandt/Pool dpa/dpa
Christina Block soll die Entführung ihrer eigenen Kinder beauftragt haben.

Die Hamburger Unternehmerin Christina Block, deren 53. Geburtstag an diesem Prozesstag war, ist eine von sieben Angeklagten. Sie soll laut Staatsanwaltschaft nach einem langen Sorgerechtsstreit eine israelische Sicherheitsfirma damit beauftragt haben, ihre beiden jüngsten Kinder – damals 10 und 13 Jahre alt – in der Silvesternacht 2023/24 vom Wohnort ihres Ex-Manns in Dänemark nach Deutschland zu entführen. Die Tochter des Gründers der Steakhaus-Kette «Block House», Eugen Block, beteuert ihre Unschuld.

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