Brand in Industriegebiet: Eine Person in Wales vermisst

Treforest (dpa) - Ein Brand in einem Industriegebiet in Wales hat einen Rettungseinsatz ausgelöst. Die Polizei sprach am Mittwochabend von einem schweren Vorfall in der Stadt Pontypridd im Stadtteil Treforest. Später gab sie Entwarnung. «Es gibt keine Berichte über schwere Verletzungen», teilte die South Wales Police in der Nacht mit. Eine Person werde jedoch vermisst.