Inferno in Bar

Brand-Katastrophe von Crans-Montana: 18-Jähriger gestorben

Seit vier Wochen kämpfen die Ärzte darum, dass die teils schwerst verletzten Brandopfer von Crans-Montana überleben. In einem Fall haben sie den Kampf nun verloren. Die Zahl der Toten steigt auf 41.

Einen Monat nach dem Inferno in Crans-Montana ist ein 18-Jähriger im Krankenhaus gestorben Foto: Antonio Calanni/AP/dpa
Einen Monat nach dem Inferno in Crans-Montana ist ein 18-Jähriger im Krankenhaus gestorben

Crans-Montana (dpa) - Einen Monat nach der Brand-Katastrophe von Crans-Montana ist ein 18-jähriger Schweizer in einem Krankenhaus in Zürich gestorben. Das berichtet die Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft im Wallis. Damit steigt die Zahl der Brandopfer auf 41. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

In der Silvesternacht hatten in einer Bar funkensprühende Partyfontänen einen Brand entfacht. Die Flammen breiteten sich rasant aus, viele Menschen kamen über die enge Treppe aus dem Kellergeschoss nicht mehr rechtzeitig ins Freie. Mehr als 100 Menschen wurden verletzt, rund 80 davon erlitten schwere und schwerste Brandverletzungen. 

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung, Körperverletzung sowie Brandstiftung.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Crans-Montana: Gemeindechef bedauert fehlende Entschuldigung
Silvesternachtsbrand

Crans-Montana: Gemeindechef bedauert fehlende Entschuldigung

Nach dem verpassten Entschuldigungsmoment beim Brandunglück in Crans-Montana spricht der Gemeindepräsident über Fehler, Emotionen und seine Verantwortung.

27.01.2026

Haut von Toten hilft Brand-Opfern von Crans-Montana
Nach Feuer-Katastrophe

Haut von Toten hilft Brand-Opfern von Crans-Montana

Viele der mehr als 100 Verletzten sind nach dem Inferno von Crans-Montana in einem kritischen Zustand. Temporäre Hauttransplantationen sollen helfen. Zum Trauertag kommen Vertreter aus 30 Nationen.

08.01.2026

Fehlende Brandschutzkontrollen in Schweizer Inferno-Bar
Nach Feuer-Katastrophe

Fehlende Brandschutzkontrollen in Schweizer Inferno-Bar

Nach dem verheerenden Brand in Crans-Montana räumt die Gemeinde schwere Versäumnisse ein. Warum wurde der Brandschutz seit 2019 nicht mehr überprüft?

06.01.2026

Viele Opfer von Crans-Montana waren Jugendliche
Nach Feuer-Katastrophe

Viele Opfer von Crans-Montana waren Jugendliche

Mehrere Überlebende des Infernos in der Silvesternacht kämpfen weiter um ihr Leben. Die Schweiz plant einen nationalen Trauertag für die Opfer des Feuers in einer Bar.

04.01.2026

Crans-Montana: Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung
Brand auf Silvesterparty

Crans-Montana: Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung

Gab es zu wenig Notausgänge, war in der abgebrannten Bar nicht regelkonformes Material verbaut? Nach dem verheerenden Feuer in Crans-Montana stehen nun die Barbetreiber im Visier der Ermittler.

03.01.2026