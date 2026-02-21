Proteste

Brasilianische Indigene besetzen Hafen von US-Agrarkonzern

Nach einem Gerichtsbeschluss zur Aufhebung einer wochenlangen Blockade treffen Ureinwohner eine drastischere Entscheidung. Sie besetzen den Flusshafen eines US-Unternehmens im Amazonasgebiet.

Seit einem Monat protestieren Ureinwohner gegen die Ausbaggerung der Amazonas-Flüsse. Foto: Allison Sales/dpa
Seit einem Monat protestieren Ureinwohner gegen die Ausbaggerung der Amazonas-Flüsse.

Rio de Janeiro (dpa) - Bei Protesten gegen die Ausbaggerung von Flüssen im Amazonasgebiet haben brasilianische Ureinwohner den Flusshafen des US-Agrarunternehmens Cargill im Norden des Landes besetzt. Der Betrieb bei Santarém im Bundesstaat Pará sei komplett unterbrochen worden, teilte das Unternehmen mit. Die Mitarbeiter seien aus dem Gelände evakuiert worden.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Wir sind hier, weil wir unser Recht auf Existenz verteidigen», hieß es nach der Besetzung in einer Mitteilung der Organisation Conselho Indígena Tapajós e Arapiuns (Cita), die 14 indigene Bevölkerungsgruppen vertritt. Die Ureinwohner prangern die «Privatisierung» der Amazonas-Flüsse an, denn dadurch würden ihre Lebensgrundlagen bedroht. Die Flüsse sind für die Konzerne strategisch wichtig, um Getreide und Rohstoffe zu exportieren.

Cargill sprach von einer gewalttätigen Aktion, nachdem ein Gerichtsbeschluss die Aufhebung der Blockade angeordnet hatte. Zudem hätten Demonstranten die Fassade des Hauptsitzes von Cargill in der Stadt São Paulo stark beschädigt.

Seit einem Monat gibt es Proteste am Terminal

Ureinwohner blockierten bereits seit einem Monat die Zufahrt für Fahrzeuge zum Getreide-Terminal. Ein Bundesgericht ordnete den brasilianischen Behörden am Mittwoch an, innerhalb von 48 Stunden die Blockade zu entfernen. Die Besetzung des Terminals erfolgte am frühen Samstagmorgen Ortszeit. 

Zu den Hauptforderungen der indigenen Organisationen zählt die Aufhebung eines im August verabschiedeten Dekrets der brasilianischen Regierung, das private Konzessionen und Infrastrukturprojekte in drei Amazonas-Wasserstraßen ermöglichen würde.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Indigene Aktivisten stürmen Klimakonferenz
COP30

Indigene Aktivisten stürmen Klimakonferenz

Das Gelände des Gipfels ist streng bewacht. Dennoch schaffen es wütende Demonstranten bis in die Eingangshalle. Fragen nach der Sicherheit kommen auf – und nach der politischen Teilhabe der Urvölker.

12.11.2025

Schlag gegen Goldabbau im Amazonas: Hunderte Bagger zerstört
Umweltzerstörung

Schlag gegen Goldabbau im Amazonas: Hunderte Bagger zerstört

Hunderte Bagger zerstört, Millionenverluste für kriminelle Organisationen: Mit internationaler Unterstützung ist Brasiliens Polizei gegen illegale Goldförderung im Amazonas vorgegangen.

03.11.2025

Rodung im Amazonasgebiet auf niedrigstem Stand seit 2018
Umwelt

Rodung im Amazonasgebiet auf niedrigstem Stand seit 2018

Im brasilianischen Amazonas scheinen die Schutzmaßnahmen langsam zu greifen. Andere Gebiete sind von der Entwaldung umso stärker betroffen - mit drastischen Folgen für die Umwelt.

19.03.2024

Klima

Deutlich weniger Rodung im brasilianischen Amazonasgebiet

Für Ex-Präsident Jair Bolsonaro bedeutete das Amazonasgebiet vor allem ungenutztes wirtschaftliches Potenzial: Während seiner Amtszeit wurde viel abgeholzt. Jetzt gibt es Grund zu Freude.

10.11.2023

Naturschutz

Brasiliens Umweltbehörde untersagt Ölbohrung nahe Amazonas

Vor der Küste von Amapá im Amazonasgebiet hofft der Ölriese Petrobras auf die Förderung mehrerer Milliarden Barrel Öl. Doch die Umweltbehörde interveniert: es gebe «beunruhigende Ungereimtheiten».

18.05.2023