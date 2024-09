Brief mit «Schwarzem Einser» für 440.000 Euro versteigert

Wiesbaden (dpa) - Ein Brief mit der ersten Briefmarke in Deutschland vom ersten Tag ihrer Gültigkeit ist in Wiesbaden für 440.000 Euro versteigert worden. Laut Auktionshaus Heinrich Köhler handelt es sich um den einzigen bekannten vollständig erhaltenen Ersttagsbrief des «Schwarzen Einsers» aus Bayern. Der Startpreis von 250.000 Euro wurde deutlich übertroffen. Wer den Brief ersteigerte, ist unbekannt. Der Bieter wollte anonym bleiben.