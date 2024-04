Britische Medien diskutieren über Sunaks Turnschuhe

Nun hat sich der Regierungschef selbst geäußert. Ein Moderator des Radiosenders LBC sprach ihn am Mittwoch auf die Kontroverse an. Sunak lachte und sagte scherzhaft: «Ich möchte mich in aller Form bei der Samba-Community entschuldigen. Aber zu meiner Verteidigung kann ich sagen, dass ich Adidas-Turnschuhe einschließlich Sambas - und auch andere - schon seit vielen, vielen Jahren getragen habe.»

Die britische Regierung will einige Maßnahmen zum Klimaschutz kippen. Trotzdem hält Premierminister Rishi Sunak an dem langfristigen Ziel fest, bis 2050 klimaneutral zu werden.

Er sei amüsiert darüber, wie viel Aufmerksamkeit darauf liege, was er anhabe, sagte Sunak. Der Moderator beendete die Stelle im Gespräch dann mit den Worten: «Ich habe mit Ihnen noch nicht über die Länge Ihrer Hosen gesprochen.» Denn auch Sunaks Hosen sorgen in Großbritannien immer mal wieder für Gesprächsstoff. Die «Sun» fragte ihn neulich, warum sie so kurz seien. «Ich finde nicht, dass die so kurz sind», antwortete Sunak und lachte.