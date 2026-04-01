Wal «Timmy»

Buckelwal vor Ostseeküste: Die Lage bleibt kritisch

Wal «Timmy» hat sich erneut festgeschwommen. Experten hoffen, dass das Tier mit etwas Ruhe Kraft sammeln und sich doch noch selbst befreien kann. Die Prognosen sehen allerdings nicht gut aus.

Am Dienstag wurde die Rettungsaktion am frühen Abend vorerst beendet, um dem Wal Ruhe zu gönnen. (Archivbild) Foto: Stefan Sauer/dpa
Am Dienstag wurde die Rettungsaktion am frühen Abend vorerst beendet, um dem Wal Ruhe zu gönnen. (Archivbild)

Wismar (dpa) - Trotz schlechter Prognosen wollen die Experten den Buckelwal vor Wismars Ostseeküste nicht aufgeben. «Die Gesamtprognose für das Tier ist nicht gut. Dennoch geben wir die Hoffnung nicht auf, dass der Wal sich aus eigenem Antrieb wieder in Bewegung setzt», hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung des Umweltministeriums und der beteiligten Organisationen.

Ruhe soll helfen

Ein Sprecher des Ministeriums bestätigte, dass es am Dienstagabend und in der Nacht keine weitere Rettungsaktion für den Buckelwal vor Wismars Ostseeküste gegeben hat. «Es hat sich gezeigt, dass es sich lohnen kann, dem Tier Ruhe zu gönnen. Diese Ruhe werden wir ihm nun geben.» Die Lage bleibe kritisch. Der bereits mehrfach gestrandete Wal hatte sich am Dienstag im flachen Wasser vor der Insel Poel festgesetzt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Auch Meeresschutz-Expertin Franziska Saalmann von der Organisation Greenpeace sagte: «Wir hoffen, dass ihm Ruhe erneut die Möglichkeit gibt, dass er die Kraft zusammennimmt und da nochmal freischwimmt.» Das Tier sei aktiv und versuche freizukommen.

«Wir geben die Hoffnung natürlich nicht auf, aber sein Gesamtzustand ist einfach nicht gut und seine Prognose ist dementsprechend auch nicht gut», sagte Saalmann.

Liegeposition des Wals ungünstig

In der Mitteilung hieß es, die Liegeposition des Wals sei ungünstig, da das Wasser in der Umgebung sehr flach sei. Dazu sei die Bucht sehr verwinkelt. «Sollte sich der Wal morgen noch an seinem derzeitigen Liegeplatz befinden, werden die Fachleute ihn in Augenschein nehmen.»

Wal war zwischenzeitlich abgetaucht

Das Tier war zwischenzeitlich abgetaucht, wurde aber am Dienstagvormittag erneut gesichtet. Dabei schwamm es zunächst frei, doch dann teilten Umweltminister Till Backhaus (SPD) und Greenpeace mit, dass der inzwischen «Timmy» genannte Meeressäuger wieder festsitze. Allerdings liege er so auf, dass er sich von selbst befreien können - wenn er denn wolle.

Das Tier war zwischenzeitlich abgetaucht, wurde aber am Dienstagvormittag erneut gesichtet. (Archivbild) Foto: Stefan Tretropp/dpa
Das Tier war zwischenzeitlich abgetaucht, wurde aber am Dienstagvormittag erneut gesichtet. (Archivbild)

Seit Anfang März an Ostseeküste

Der Buckelwal war zunächst in der Nacht zum 23. März auf einer Sandbank in Schleswig-Holstein vor Timmendorfer Strand gestrandet. Später gelang es dem Tier, das flache Wasser zu verlassen, nachdem Helfer eine Rinne ausgehoben hatten. Am Samstag wurde er dann vor Wismar in flachem Wasser gesichtet.

Bereits seit Anfang März war der Wal den Angaben zufolge immer wieder an der Ostseeküste aufgetaucht, zunächst im Hafen von Wismar, später in der Lübecker Bucht und an der Küste bei Steinbeck (Kreis Nordwestmecklenburg). Das Tier hatte sich demnach in einem Netz verfangen. Einsatzkräfte und Meeresschützer der Organisation Sea Shepherd hatten es von einem Teil des Materials befreit.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Rettungsaktion für Ostsee-Buckelwal unterbrochen
Meeressäuger

Rettungsaktion für Ostsee-Buckelwal unterbrochen

Wal «Timmy» hat sich erneut festgeschwommen. Experten hoffen, dass das Tier es alleine schafft freizukommen. Doch die Lage bleibt kritisch.

31.03.2026

Ostsee-Buckelwal sitzt wieder fest
Wal vor Wismar

Ostsee-Buckelwal sitzt wieder fest

An der deutschen Ostseeküste hält sich seit Tagen ein Wal auf. Das Tier wurde erneut frei schwimmend gesichtet. Doch schon kurz darauf sitzt es wieder fest.

31.03.2026

Greenpeace: «Das Beste ist jetzt, den Wal in Ruhe zu lassen»
Wal in der Wismarbucht

Greenpeace: «Das Beste ist jetzt, den Wal in Ruhe zu lassen»

Nach dem erneuten Stranden des Wals in einer Bucht ziehen sich die Einsatzkräfte laut Greenpeace zunächst zurück. Sie hoffen, dass sich das Tier aus eigener Kraft befreien kann.

28.03.2026

Befreiter Wal schwimmt vor mecklenburgischer Küste
Walrettung

Befreiter Wal schwimmt vor mecklenburgischer Küste

Nach mehreren Tagen auf einer Sandbank vor Timmendorfer Strand schwimmt der Wal wieder in der Ostsee. Von der mecklenburgischen Küste ist er nicht weit weg.

27.03.2026

Polnische Retter befreien Buckelwal aus Fischernetz
Ostseeküste

Polnische Retter befreien Buckelwal aus Fischernetz

Ein junger Buckelwal verheddert sich vor einem polnischen Ostseekurort in Netzen. Bei der Rettungsaktion reagiert der Wal zunächst nervös - doch dann ändert sich sein Verhalten.

26.02.2025