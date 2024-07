Buckingham-Palast gibt erstmals Einblick in den Ostflügel

London (dpa) - Der Buckingham-Palast öffnet erstmals seinen Ostflügel für Besucherinnen und Besucher. Die britische Königsfamilie tritt von dort auf den berühmten Balkon, von dem sie bei offiziellen Anlässen winkt. Die Besichtigungstouren beginnen am Montag. Die rund 6.000 Tickets seien innerhalb von Stunden ausverkauft gewesen, meldete die britische Nachrichtenagentur PA. Karten kosteten 75 Pfund (etwa 89 Euro).

Britische Medien geben vorab einen Einblick. «Wer könne einem Blick hinter die berühmtesten Gardinen des Landes widerstehen?», fragte die «Times». Die Zeitung erklärte dann, was man verpasst, falls man kein Ticket bekommen hat oder sich das Geld sparen will. «Eine unerwartete Menge an chinesischem Bling-Bling.»