Dormagen

Bürgermeister: Tod von Yosef ist nachhaltig traumatisierend

Ein Junge soll den 14-jährigen Yosef in Dormagen getötet haben. Der Bürgermeister geht von einem langen Heilungsweg für die Stadtgemeinschaft aus.

Die Tat hat die Stadt tief getroffen. Foto: Henning Kaiser/dpa
Die Tat hat die Stadt tief getroffen.

Dormagen (dpa) - Der Bürgermeister der Stadt Dormagen geht davon aus, dass der gewaltsame Tod des 14-jährigen Yosef die Stadt noch lange beschäftigen wird. «Wir müssen davon ausgehen, dass unsere Stadt durch dieses Ereignis, durch diesen schlimmen Tod von Yosef, nachhaltig traumatisiert sein wird», sagte Bürgermeister Erik Lierenfeld (SPD) bei einer Pressekonferenz an einem Sportplatz der Stadt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Dass ein Minderjähriger mutmaßlich diese Tat begangen hat, ist etwas, das uns umso betroffener macht und was uns auch das Blut in den Adern gefrieren lässt.», sagte der Bürgermeister. Die Ermittler hatten am Vormittag bekanntgegeben, dass ein Kind tatverdächtig ist. Nach dpa-Informationen handelt es sich um einen 12 Jahre alten Jungen mit deutscher Nationalität. 

Für den Nachmittag hat die Stadt zu einer öffentlichen Trauerfeier eingeladen. Diese sei nicht nur ein Abschied, sondern auch ein Startpunkt für die Zeit der Verarbeitung, sagte Lierenfeld weiter. 

Die Leiche des 14 Jahre alten Yosef war Ende Januar an einem See in Dormagen von einem Spaziergänger gefunden worden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
12-Jähriger soll 14-Jährigen in Dormagen getötet haben
Nordrhein-Westfalen

12-Jähriger soll 14-Jährigen in Dormagen getötet haben

Der 14-jährige Yosef wurde umgebracht - und ein Kind soll die Tat begangen haben. Nun werden weitere Informationen zu den möglichen Hintergründen bekannt.

vor 17 Minuten

Polizei: Kind soll 14-Jährigen in Dormagen getötet haben

06.02.2026

Jugendlicher tot an See gefunden - Mordkommission ermittelt
Dormagen

Jugendlicher tot an See gefunden - Mordkommission ermittelt

Ein Spaziergänger macht eine schreckliche Entdeckung: An einem See in Dormagen liegt die Leiche eines Jugendlichen aus Eritrea. Seine Verletzungen deuten auf ein Tötungsverbrechen hin.

29.01.2026

37-Jährige in Dormagen getötet: Haftbefehl gegen Sohn
Kriminalität

37-Jährige in Dormagen getötet: Haftbefehl gegen Sohn

Die Polizei findet in einer Wohnung eine 37-jährige Tote und ihren schwerst verletzten Mann. Wenig später nimmt sie einen 17-Jährigen fest - es ist der Sohn der Frau. Eine Mordkommission ermittelt.

12.07.2025

Leiche von Vermisster gefunden - Frau wohl getötet
Verbrechen

Leiche von Vermisster gefunden - Frau wohl getötet

An einem Abend Mitte Februar verschwindet eine 38-Jährige spurlos. Nun wird ihre Leiche gefunden - doch wer hat sie getötet?

28.05.2025