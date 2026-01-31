Unfall mit Linienbus

Bus kracht gegen Hauswand – 13-jähriges Mädchen stirbt

Ein Linienbus prallt in München gegen eine Hauswand – die Folgen sind schwer. Ein Mädchen stirbt, mehrere Menschen werden schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist noch unklar.

Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften am Unfallort. Foto: Stefan Puchner/dpa
Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften am Unfallort.

München (dpa) - Bei einem schweren Busunfall im Osten Münchens ist ein 13-jähriges Mädchen gestorben – vier Menschen wurden schwer verletzt. Nach Angaben eines Polizeisprechers war ein Linienbus im Stadtteil Trudering gegen eine Hauswand gefahren.

Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar. Die Polizei will nun ermitteln, ob möglicherweise ein gesundheitliches Problem bei dem Busfahrer eine Rolle spielte. Ein Fremdverschulden könne nach derzeitigem Kenntnisstand ausgeschlossen werden.

13-Jährige erliegt ihren Verletzungen – Busfahrer schwer verletzt

Bei dem Unfall wurde eine 13-Jährige tödlich verletzt, wie die Polizei weiter mitteilte. Sie erlag ihren Verletzungen noch vor Ort. Insgesamt wurden sechs Menschen verletzt, darunter vier Menschen schwer – zu ihnen zählt auch der 38-jährige Busfahrer. Eingangs hieß es von der Polizei, dass mehr als zehn Menschen verletzt wurden.

Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften am Unfallort damit beschäftigt, die Verletzten zu versorgen. Hilfskräfte des Zentralen Psychologischen Dienst der Polizei (ZPD) und des Kriseninterventionsteams (KIT) betreuten die Angehörigen. Die Straße musste zwischenzeitlich gesperrt werden. Die Polizei schätzte den Schaden auf mehrere Tausend Euro.

