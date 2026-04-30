Bus stürzt bei Paris in Seine – Fahrschülerin am Steuer

Juvisy-sur-Orge (dpa) - Bei einem spektakulären Unfall im Pariser Vorort Juvisy-sur-Orge hat ein Linienbus ein geparktes Auto am Ufer der Seine gerammt und ist in den Fluss gestürzt und versunken. Die Gemeinde dankte den Rettungskräften und Ersthelfern, die die vier Insassen ohne große Schrammen aus dem Wasser bargen.

Wie die Zeitung «Le Parisien» unter Verweis auf Augenzeugen berichtete, waren mehrere Mitglieder eines Ruderclubs auf der Seine unterwegs, als sie sahen, wie der Bus ins Wasser stürzte und gleich zu Hilfe eilten. Auch das geparkte Auto versank in der Seine.

Fahrschülerin lenkt Bus in die Seine

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Am Steuer des Busses saß eine Fahrschülerin, die beim Verlassen des Busbahnhofes einen Lenkfehler machte und geradewegs Richtung Seine steuerte, berichtete der Sender France Info unter Verweis auf die Polizei. Die angehende Busfahrerin, die unter der Aufsicht eines Fahrlehrers unterwegs war, sei nach dem Unfall in Polizeigewahrsam genommen worden.

Foto: Thomas Samson/AFP/dpa Der Linienbus wird von Kränen aus dem Fluss geborgen.