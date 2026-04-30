Unfälle

Bus stürzt bei Paris in Seine – Fahrschülerin am Steuer

Nach einem Lenkfehler landet ein Bus in der Seine. Rettungskräfte und Ruderer bergen die Insassen – die Fahrschülerin, die den Bus steuerte, wird in Polizeigewahrsam genommen.

Bei dem Unfall nahe Paris ist ein Bus komplett in der Seine versunken. Foto: Thomas Samson/AFP/dpa
Bei dem Unfall nahe Paris ist ein Bus komplett in der Seine versunken.

Juvisy-sur-Orge (dpa) - Bei einem spektakulären Unfall im Pariser Vorort Juvisy-sur-Orge hat ein Linienbus ein geparktes Auto am Ufer der Seine gerammt und ist in den Fluss gestürzt und versunken. Die Gemeinde dankte den Rettungskräften und Ersthelfern, die die vier Insassen ohne große Schrammen aus dem Wasser bargen. 

Wie die Zeitung «Le Parisien» unter Verweis auf Augenzeugen berichtete, waren mehrere Mitglieder eines Ruderclubs auf der Seine unterwegs, als sie sahen, wie der Bus ins Wasser stürzte und gleich zu Hilfe eilten. Auch das geparkte Auto versank in der Seine. 

Fahrschülerin lenkt Bus in die Seine 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Am Steuer des Busses saß eine Fahrschülerin, die beim Verlassen des Busbahnhofes einen Lenkfehler machte und geradewegs Richtung Seine steuerte, berichtete der Sender France Info unter Verweis auf die Polizei. Die angehende Busfahrerin, die unter der Aufsicht eines Fahrlehrers unterwegs war, sei nach dem Unfall in Polizeigewahrsam genommen worden. 

Der Linienbus wird von Kränen aus dem Fluss geborgen. Foto: Thomas Samson/AFP/dpa
Der Linienbus wird von Kränen aus dem Fluss geborgen.

Wie die Präfektur mitteilte, waren die Rettungskräfte mit 34 Feuerwehrleuten, 60 Polizisten sowie Tauchern und zahlreichen Einsatzfahrzeugen vor Ort. Der Bus und das Auto wurden später von zwei Kränen aus der Seine geborgen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Unfälle

Bus stürzt in Schlucht: 45 Tote bei Unglück in Südafrika

Ein Fahrzeug stürzt von einer Brücke und geht in Flammen auf: Ein Busunglück in Limpopo reißt viele Menschen in den Tod.

29.03.2024

Philippinen

Bus stürzt in Schlucht - Opferzahl auf 17 revidiert

Ersten Ermittlungen zufolge prallte das Fahrzeug in einer Kurve gegen eine Betonbarriere und stürzte anschließend in die Schlucht. Es ist offenbar nicht der erste Unfall an dieser Stelle.

06.12.2023

Unfall

Bus stürzt in Österreich von Brücke - mehrere Verletzte

Zwei Menschen sind nach einem Busunglück in Österreich schwer verletzt. Laut Polizei ist nicht auszuschließen, dass der Busfahrer kurz vor dem Unfall einen Herzinfarkt erlitt.

11.09.2023

Unfälle

Leichtflugzeug stürzt auf Straße: Insassen unverletzt

05.07.2023

Unfälle

Schulbus in Italien stürzt in Waldhang

Ein Busfahrer wird von der Sonne geblendet - und verliert die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Schulbus stürzt daraufhin mehr als 100 Meter in die Tiefe. Doch die Schüler hatten offenbar «Glück im Unglück».

30.05.2023