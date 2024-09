Carolabrücke: Arbeiten kommen gut voran

Dresden (dpa) - Die Abriss- und Räumarbeiten nach dem Teileinsturz der Carolabrücke in Dresden kommen gut voran. «Wir arbeiten wirklich mit Hochdruck gegen die Zeit», sagte Feuerwehrsprecher Michael Klahre am Morgen. In der Nacht seien die Arbeiten ununterbrochen fortgesetzt worden. «Wir kommen recht gut voran.» Ziel sei es weiterhin, die Beräumungsarbeiten bis Sonntag durchgeführt zu haben. «Denn der Pegel steigt weiter, und wenn dieser Bereich hier überflutet ist, dann können wir hier nicht mehr arbeiten», erklärte Klahre mit Blick auf das für die Elbe erwartete Hochwasser.