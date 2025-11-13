Bambi-Verleihung Cate Blanchett übt das Gärtnern Cate Blanchett ist Vollblut-Schauspielerin. Aber sie sucht sich inzwischen auch andere Herausforderungen. 13.11.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Peter Kneffel/dpa Cate Blanchett versucht sich neuerdings an einem Hobby. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Bambi-Verleihung Glamour, Superstars und ein irrlichternder Thomas Gottschalk Bei der Bambi-Verleihung posieren Cher, Heidi Klum und Cate Blanchett auf dem roten Teppich. Für Irritationen sorgt Moderator Thomas Gottschalk. Tags darauf meldet er sich mit einer Erklärung zu Wort. 14.11.2025 Leute Blanchett: Für «Herr der Ringe» gab es kostenlos Sandwiches Peter Jacksons «Der Herr der Ringe»-Trilogie gehört zu den erfolgreichsten Produktionen aller Zeiten. Die Schauspieler sahen von den Einnahmen jedoch wenig, das sagt zumindest Cate Blanchett. 09.08.2024 Filmfestival Cate Blanchett als Kanzlerin in Cannes Ein sehr langer Western von Kevin Costner, ein Festival-Hit mit Selena Gomez und Cate Blanchett als deutsche Kanzlerin. In Cannes trumpfen die Kinolegenden auf - eine bringt sogar ihr Haustier mit. 20.05.2024 Auszeichnungen Glanz, Glamour und Politik bei den Bambis Glanz, Glamour und ein besonders langer roter Teppich: Nach drei Jahren Pause gibt es wieder eine Bambi-Verleihung. Und dabei wird es auch hochpolitisch. 17.11.2023 Jubiläum Der Bambi ist wieder da Glanz, Glamour und ein besonders langer roter Teppich: Nach drei Jahren Pause gibt es wieder eine Bambi-Verleihung. 16.11.2023