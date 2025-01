Chanel feiert 110 Jahre Haute Couture

Paris (dpa) - Unter der prächtigen Kuppel des Pariser Grand Palais hat das Modehaus Chanel sein 110-jähriges Bestehen in der Haute Couture gefeiert. 1915 gründete Gabrielle «Coco» Chanel ihr gleichnamiges Label und eröffnete eine erste Boutique in Biarritz im Südwesten Frankreichs, in der es ausschließlich maßgeschneiderte Stücke, also Haute Couture, zu kaufen gab.