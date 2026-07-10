China und Taiwan wappnen sich für Taifun «Bavi»

Peking/Taipeh (dpa) - China und Taiwan bereiten sich auf Taifun «Bavi» vor. Die Behörden warnten sowohl in Taiwan als auch an der chinesischen Ostküste vor heftigen Regenfällen, Überschwemmungen und starken Winden. In den vergangenen Tagen hatte der Sturm auf seinem Weg über den westlichen Pazifik zeitweise die Stärke eines Super-Taifuns erreicht. Inzwischen hat er sich abgeschwächt. Die Philippinen, wo Ausläufer des Taifuns zu spüren waren, meldeten dennoch rund ein Dutzend Tote.

In Taiwan wurden die Vorkehrungen am Freitag verstärkt. In Teilen des Nordens, darunter in der Hauptstadt Taipeh, blieben Schulen und viele Betriebe geschlossen. Die stärksten Regenfälle wurden von Freitagabend bis Samstag erwartet.

Flüge und Fähren fallen aus

Präsident Lai Ching-te rief die Behörden zu enger Zusammenarbeit auf. Bewohner besonders gefährdeter Gebiete sollten frühzeitig in Sicherheit gebracht werden. Dies gelte vor allem für die Bergregionen im Norden. Bis Freitagmorgen wurden mehr als 400 Flüge gestrichen und mehr als 100 Fährfahrten abgesagt.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Taifun soll dann weiter in Richtung der chinesischen Ostküste ziehen. Der chinesische Wetterdienst erwartete das Auftreffen auf Land für Samstagabend zwischen Xiapu in der Provinz Fujian und Wenling in Zhejiang. Die chinesischen Behörden verschärften ihre Notfallmaßnahmen für Zhejiang und Fujian. Fischerboote wurden in die Häfen beordert. In Fujian wurden zudem zahlreiche Fährverbindungen eingestellt.

Die Behörden warnten auch vor Erdrutschen und Sturmfluten. Die weiter nördlich gelegene Metropole Shanghai bereitete sich ebenfalls auf Ausläufer des Sturms vor. In den vergangenen Tagen hatte es in anderen Teilen Chinas bereits schwere Unwetter gegeben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Tote auf den Philippinen