Frühere Monarchin

Dänische Königin Margrethe II. aus Krankenhaus entlassen

Nach einem Klinik-Aufenthalt ist Dänemarks Altkönigin nun wieder zu Hause. Jetzt brauche die 86-Jährige vor allem eins, mahnte der Palast: Ruhe.

Dänemarks Altkönigin Margrethe II. ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. (Archivbild) Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix via AP/dpa
Dänemarks Altkönigin Margrethe II. ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. (Archivbild)

Kopenhagen (dpa) - Putzmunter ist sie noch nicht wieder – aber immerhin nun zu Hause: Dänemarks Altkönigin Margrethe II. ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Dort musste die 86-Jährige stationär behandelt werden, nachdem eine CT-Untersuchung eine größere Einblutung im Hüftbereich gezeigt hatte. Die hatte sich die Altkönigin nach einem früheren Sturz zugezogen. «Ihrer Majestät geht es gut, aber sie braucht – genau wie nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus am 19. Mai, Ruhe», teilte der Palast mit.

Mitte Mai war die Altkönigin mit einer sogenannten Angina pectoris – also Schmerzen in der Brust, die durch eine Durchblutungsstörung des Herzens entstehen – ins Krankenhaus in Kopenhagen gekommen. Sie hatte sich dort einem Eingriff zur Erweiterung von Blutgefäßen unterziehen müssen. 

Anfang 2024 hatte Margrethe überraschend abgedankt und den Thron nach 52 Jahren als dänisches Staatsoberhaupt ihrem Sohn, König Frederik X., überlassen.

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