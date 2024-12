«Das Wasser kommt»: 20 Jahre nach der Tsunami-Katastrophe

Bangkok (dpa) - Wie immer am zweiten Weihnachtstag will der Überlebende Frank Wetzig auch in diesem Jahr eine kleine Zeremonie am Strand von Khao Lak abhalten. Mit seiner Frau Lad und den beiden Söhnen wird er ein Herz in den Sand malen und es mit Kerzen füllen, Räucherstäbchen anzünden, Gebete sprechen. «Für Mama bringen wir Blumen mit, für Papa zünde ich eine Zigarette an», erzählt der 59-Jährige aus Witten im Ruhrgebiet, den alle nur «Franky« nennen. Seit über drei Jahrzehnten lebt er in Thailand - und ist auch geblieben, nachdem ihm der verheerende Tsunami vor 20 Jahren seine Eltern und sein ganzes Hab und Gut genommen hatte.