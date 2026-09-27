Kürbiswettbewerb

Der Super-Kürbis in Brandenburg bleibt unter einer Tonne

Das Kürbiswiegen auf dem Spargelhof Klaistow in Brandenburg zieht Jahr für Jahr viele Besucher an - nicht nur Kürbiszüchter. Wie schwer war der Siegerkürbis in diesem Jahr?

Der schwerste Kürbis bei der Kürbiswiegemeisterschaft in Klaistow von Oliver Grafe ist rund 942 Kilogramm schwer. Foto: Christophe Gateau/dpa
Der schwerste Kürbis bei der Kürbiswiegemeisterschaft in Klaistow von Oliver Grafe ist rund 942 Kilogramm schwer.

Beelitz (dpa) - Der schwerste Kürbis bei der Kürbis-Wiegemeisterschaft in Brandenburg hat die magische Marke einer Tonne nicht ganz geknackt: Der Gewinner-Kürbis auf dem Spargelhof Klaistow im Landkreis Potsdam-Mittelmark wog 942,2 Kilogramm.

Sieger Oliver Grafe zeigte sich etwas enttäuscht. «Mein Ziel selbst bleibt bestehen, die 1.000 Kilo zu knacken. Und so lange werde ich auch das Hobby nicht aufgeben.» Seit elf Jahren ist Grafe beim Wettbewerb dabei.

Siegerkürbis bleibt unter der Vorjahresmarke 

Im Jahr 2025 hatte der Siegerkürbis 1.034,8 Kilogramm auf die Waage gebracht. Der deutsche Rekord der Riesenkürbisse liegt nach Angaben der Veranstalter bei 1.052 Kilogramm. Mehr als 60 Züchter aus Deutschland hatten sich nach Angaben der Veranstalter bei dem Wettbewerb in Klaistow bei Beelitz angemeldet.

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Im vergangenen Jahr holte Grafe den zweiten Platz. Sein Siegerkürbis ist ein Atlantic Giant, ein Hokkaido-Kürbis. Das Saatgut und der Boden seien entscheidend für die Entwicklung. Die Pflege ist aufwendig: «Da investiert man schon seine drei, vier Stunden am Tag im Hauptwachstum.»

Die Kürbis-Wiegemeisterschaft in Klaistow in Brandenburg zieht zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Foto: Christophe Gateau/dpa
Die Kürbis-Wiegemeisterschaft in Klaistow in Brandenburg zieht zahlreiche Besucherinnen und Besucher an.

Der Kürbis sei nach dem Wettbewerb in Klaistow sechs Wochen lang in einer Ausstellung zu sehen, berichtete Grafe. Am 1. November werden alle Kürbisse aufgeschnitten. Jeder Züchter nimmt die Kerne heraus, um das Erbgut weiterzunutzen.

Die Kürbis-Ausstellung unter dem Motto «Kürbis goes to Hollywood» ist auf dem Spargelhof noch bis zum 15. November zu sehen. Mehr als 100.000 Kürbisse aus eigenem Anbau rund um Beelitz seien dabei, sagte Sprecherin Anne-Marie Barthel. Die größte Figur sei «King Kong».

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