Bild
Klarer Himmel

Der Winter geht kalt und sonnig weiter

Es wird wieder kälter in Deutschland. Aber auch sonniger. Fehlt nur noch Schnee für ein Bilderbuchwinterwetter.

Sonne und kalte Luft erwarten die Meteorologen zum Wochenbeginn. (Archivbild) Foto: Patrick Pleul/dpa
Sonne und kalte Luft erwarten die Meteorologen zum Wochenbeginn. (Archivbild)

Offenbach (dpa) - Der Winter bringt in der vorletzten Januar-Woche nach und nach kältere Luft nach Deutschland. Die Sonne vertreibt zugleich das triste Grau. Die Temperaturen erreichen zunächst noch einstellige Plusgrade. Schnee ist nicht in Sicht. «Niederschläge bleiben deutschlandweit Mangelware», heißt es in der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts in Offenbach. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

In den Tälern Südwestdeutschlands halten sich Nebel und Hochnebel. Klarer Himmel und trockene Luft lassen die Tiefstwerte nachts im Osten und Südosten unter minus fünf Grad sinken. Im Westen wird es nur leicht frostig.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wetter wird ein wenig milder - Sonniger Sonntag
Wetter

Wetter wird ein wenig milder - Sonniger Sonntag

Nach frostigen Feiertagen bringt Hoch Jasmin ein bisschen mildere Luft nach Deutschland. Vor allem am Sonntag strahlt oftmals die Sonne. Wie geht es in der kommenden Woche weiter?

26.12.2025

Wetter-Trampolin: Erst kalt und nass, dann wieder sonnig
DWD-Prognose

Wetter-Trampolin: Erst kalt und nass, dann wieder sonnig

Erst frösteln, dann wieder Sonnenstrahlen: Das Wetter in Baden-Württemberg sorgt in den kommenden Tagen für Überraschungen.

17.11.2025

Hessen steht ein sonniger Wochenstart bevor
Wetter

Hessen steht ein sonniger Wochenstart bevor

Das Wetter in Hessen bleibt frühlingshaft. Nachts kann es aber noch einmal sehr kalt werden.

07.04.2025

Sonniger Wochenstart mit kalten Nächten
Wettervorhersage

Sonniger Wochenstart mit kalten Nächten

Die Woche startet sonnig in Hessen, in den Nächten gibt es Minusgrade.

16.02.2025

Vorhersage

Kälte und Schnee bringen den Winter zurück

Nach dem vielen Regen der vergangenen Tage bahnt sich in vielen Regionen Deutschland ein Kälteeinbruch an - mitunter wird es weiß.

05.01.2024