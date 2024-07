Deutlicher Anstieg der Clankriminalität in Berlin

Dieses zeigt eine alarmierende Entwicklung: Denn die registrierten Fälle sogenannter Clankriminalität nahmen in der Hauptstadt, die als ein bundesweiter Hotspot dieser Form der organisierten Kriminalität gilt, im Jahr 2023 deutlich zu. 1.063 entsprechende Straftaten zählten die Ermittler, die von - oft arabischstämmigen - Großfamilien ausgingen. Das sind fast 200 Fälle mehr als im Jahr zuvor - ein sattes Plus von über 20 Prozent.

Clankriminalität in Berlin nimmt zu - Staat hält dagegen

Passentzug, Stopp von Sozialleistungen, schnelle Urteile gegen kriminelle Jugendliche: Die Unions-Innenminister schlagen - kurz vor der wichtigen Landtagswahl in Hessen - drakonische Maßnahmen gegen kriminelle Clans vor.

Wie es weiter hieß, wurden zu den Straftaten 298 Verdächtige ermittelt (2022: 303). Insgesamt 633 Menschen rechneten Ermittler mit Stand 31. Dezember 2023 dem Milieu der Clankriminalität in Berlin zu (2022: 582). Wie es scheint, ist es eine Männerdomäne: Nur 37 Frauen sind darunter.

Knapp die Hälfte der ermittelten Tatverdächtigen (45,2 Prozent) sind deutsche Staatsbürger. 23,2 Prozent - also fast ein Viertel - werden in der Statistik als libanesisch oder deutsch-libanesisch geführt. Bei gut 17 Prozent ist die Staatsbürgerschaft unklar. Ferner ordnen die Ermittler unter anderem noch türkische oder deutsch-türkische Staatsangehörige (6,2 Prozent), Syrer (2,5 Prozent) und Schweden (1,3 Prozent) der Clankriminalität in Berlin zu.