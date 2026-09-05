Tödlicher Badeunfall

Deutsche Touristin ertrinkt in Polen in der Ostsee

Starker Wind und hohe Wellen: In Miedzyzdroje kam eine deutsche Touristin beim Baden in der Ostsee ums Leben. Die Polizei ermittelt zu den genauen Umständen.

Ein Blaulicht blinkt an einem Polizeiauto. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Ein Blaulicht blinkt an einem Polizeiauto. (Symbolbild)

Miedzyzdroje (dpa) - In Polen ist eine deutsche Touristin in der Ostsee ertrunken. Die 64 Jahre alte Frau sei bei starkem Wind und hohem Wellengang in Not geraten und unter Wasser verschwunden, berichtete der öffentlich-rechtliche Sender TVP3 Szczecin. Zu dem tödlichen Zwischenfall sei es bereits am Freitag in dem Badeort Miedzyzdroje gekommen.

Die Rettungskräfte eilten demnach umgehend an den Strand und starteten eine Suchaktion. Sie brachten die Frau an Land und leiteten Wiederbelebungsmaßnahmen ein, die aber erfolglos blieben. Ein Arzt konnte nur noch den Tod der Urlauberin feststellen.

Gefährliches Wetter

Die polnische Polizei leitete Ermittlungen zu den genauen Umständen ein. Nach ersten Erkenntnissen herrschte zum Zeitpunkt des Unfalls starker Wind und hoher Wellengang. Die Polizei ermahnte Besucher, bei ungünstigen Wetterbedingungen im Zweifel lieber nicht Schwimmen zu gehen.

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Miedzyzdroje ist einer der beliebtesten Badeorte an der polnischen Ostseeküste und liegt auf der Insel Wolin in der Woiwodschaft Westpommern. Erst im Juli 2025 war dort ein deutscher Urlauber beim Schwimmen ums Leben gekommen. Er war nach früheren Berichten trotz roter Flagge am Strand, die ein striktes Badeverbot bedeutet, ins Wasser gegangen.

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