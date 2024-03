Deutscher auf australischer Trauminsel von Dingo attackiert

Brisbane (dpa) - Auf der australischen Insel K'gari (früher Fraser Island) ist es erneut zu einem Angriff eines aggressiven Dingos gekommen. Dieses Mal traf es einen deutschen Touristen. Der Mann sei auf die Motorhaube eines Fahrzeugs gesprungen, um dem Tier zu entkommen, nachdem er durch den Biss eine Wunde am Schienbein erlitten habe, berichtete die australische Nachrichtenagentur AAP am Freitag unter Berufung auf den Queensland Parks and Wildlife Service. Der Deutsche war demnach mit drei Begleitern auf der weltgrößten Sandinsel vor der Küste des tropischen Bundesstaates Queensland unterwegs gewesen, die für ihre Dingo-Population berühmt ist.