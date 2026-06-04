Unbemerkter Tod in Spanien

Deutscher lag wochenlang tot in seiner Wohnung auf Mallorca

Wochenlang bleibt der Tod eines 79 Jahre alten Deutschen auf Mallorca unbemerkt. Erst sein Vermieter schöpft Verdacht.

Ein 79-jähriger Deutscher hat in Port d'Andratx auf Mallorca wochenlang tot in seiner Mietwohnung in einer Apartmentanlage am Meer gelegen. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa
Ein 79-jähriger Deutscher hat in Port d'Andratx auf Mallorca wochenlang tot in seiner Mietwohnung in einer Apartmentanlage am Meer gelegen. (Archivbild)

Palma (dpa) - Auf Mallorca hat die Polizei Medienberichten zufolge in einer Wohnung im Hafenort Port d'Andratx einen traurigen Fund gemacht: In der Wohnung einer Apartmentanlage am Meer fanden Beamte die Leiche eines 79-jährigen Deutschen, wie Inselmedien übereinstimmend unter Berufung auf die Polizei berichteten. Der Mann war demnach offensichtlich schon vor etwa einem Monat einsam gestorben. Alles soll auf einen natürlichen Tod hingedeutet haben.

Der Vermieter habe Alarm geschlagen, nachdem er länger nichts von seinem Mieter gehört und einen üblen Geruch wahrgenommen habe, der aus der Wohnung kam, hieß es. Feuerwehrleute verschafften sich daraufhin am Mittwoch mit Hilfe einer Leiter über den Balkon Zugang zu der Wohnung im zweiten Stockwerk. Woher der Mann in Deutschland stammte, der schon seit Jahren auf der Insel gelebt haben soll, wurde nicht mitgeteilt.

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