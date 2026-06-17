Wetter

Deutschland erwartet Hitzewelle

Die Temperaturen steigen im Süden auf mehr als 30 Grad, während der Norden noch auf Sommer wartet - aber nicht mehr lange. Eine Hitzephase steht bevor.

Richtung Wochenende gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren. (Symbolbild) Foto: Carsten Koall/dpa
Richtung Wochenende gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren. (Symbolbild)

Offenbach (dpa) - Deutschland steuert auf die bislang wärmsten Tage des Jahres zu. In Süddeutschland sind heute Temperaturen über 30 Grad möglich, am Oberrhein bis 33 Grad. Über der Landesmitte werden laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 22 bis 30 Grad erwartet, nur im Norden sowie im Bergland bleibt es mit 18 bis 23 Grad noch kühler. 

Am Donnerstag beginnt laut Vorhersage eine Hitzephase mit hoher Wärmebelastung. Warme bis heiße Luftmassen setzen sich von Südwesten kommend immer weiter durch. Der Sommer komme mit Macht, so der Wetterdienst. 

Im Süden später Gewitter möglich

Während der Südwesten sonnig und trocken sein wird, ist ansonsten heute aber noch teils mit starker Bewölkung zu rechnen, zeitweilig auch mit schauerartigem Regen von Nordwest nach Ost-Südost. In Bayern sind später vereinzelt Gewitter möglich. 

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Am Donnerstag schiebe sich die Hitzeglocke weiter gen Norden, erklärte der DWD. An den Küsten erwarten die Meteorologen 19 bis 24 Grad, sonst zwischen 25 und 33 Grad, am Oberrhein bis 36 Grad. Mäßiger Wind aus wechselnden Richtungen. 

Am Freitag wird es dann laut Vorhersage abgesehen von Norddeutschland bundesweit heiß. Am Oberrhein sind Werte von bis zu 37 Grad möglich.

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