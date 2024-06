Wiesbaden (dpa) - Deutschland exportiert weniger Plastikmüll ins Ausland. So wurden im vergangenen Jahr gut 694.000 Tonnen an Kunststoffabfällen ausgeführt, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden bekanntgab. Zum Vergleich: Zehn Jahre zuvor, also im Jahr 2013, waren noch gut 1,3 Millionen Tonnen aus Deutschland exportiert worden. Damit habe sich die Menge seit 2013 fast halbiert (minus 48 Prozent), erklärten die Statistiker. «Ein Grund dafür sind die Einfuhrbeschränkungen einiger asiatischer Länder für Plastikmüll», hieß es. Im Vorjahresvergleich ging die Zahl der Plastikmüll-Exporte um acht Prozent zurück.