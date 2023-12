Dezemberwetter mit Stürmen bringt Ostsee frisches Wasser

Hamburg/Rostock (dpa) - Der stürmische Dezember hat der Ostsee eine große Menge salz- und sauerstoffreiches Wasser beschert. Zunächst hätten südöstliche Winde in der ersten Dezemberhälfte Wasser aus der Ostsee gedrückt und den Wasserspiegel gesenkt, teilte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) mit. Anschließend sei mit den schweren Sturmfluten an der Nordseeküste am 21. und 22. Dezember über das Skagerrak salzhaltiges Wasser in die Ostsee geströmt. Dadurch seien sauerstoffarme tiefere Beckenbereiche wie das Gotlandbecken mit Sauerstoff belüftet worden.