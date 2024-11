Die Mauer als Souvenir: Das Geschäft mit den Steinbrocken

Berlin (dpa) - Als vor 35 Jahren die Mauer fiel, ließen die ersten Trophäensammler nicht lange auf sich warten. «Es ging noch am gleichen Abend los», sagt Cornelia Thiele von der Stiftung Berliner Mauer. «Wir haben Bilder von der Mauer vor dem Brandenburger Tor am 9. November in der Nacht, wo Menschen mit Hammer und Meißel anfangen, auf der Mauer herumzuhauen, Stücke rauszubrechen, sich diese Stücke mitzunehmen.»