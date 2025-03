Die Sommerzeit gilt wieder - Uhren sind vorgestellt

Braunschweig (dpa) - Es ist wieder Sommerzeit. Die Uhren in Deutschland und in den anderen EU-Ländern sind von 2.00 Uhr auf 3.00 Uhr vorgestellt worden. Damit gilt bis zum 26. Oktober die Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ). Ziel der 1980 wieder eingeführten Maßnahme ist die bessere Ausnutzung der Tageshelligkeit. Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig setzt die Zeitumstellung um.