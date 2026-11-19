Zarrentin am Schaalsee (dpa) - Ein Auto samt zehnjährigem Kind auf der Rückbank hat ein Unbekannter in Zarrentin am Schaalsee (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gestohlen. Die Mutter hatte den Wagen kurz vor einer Praxis abgestellt und den Motor laufenlassen, wie die Polizei mitteilte. Auf der Rückbank saß ihre Tochter.

Dann geschah das Unfassbare. «Nach bisherigen Erkenntnissen nutzte ein bislang unbekannter Mann die kurze Abwesenheit der Mutter, setzte sich auf den Fahrersitz und fuhr mit dem Fahrzeug davon», berichtete eine Polizeisprecherin. Nach etwa 150 Metern habe er angehalten und sei ausgestiegen - offenbar, weil er das Mädchen auf dem Rücksitz bemerkt hatte. «Auch das Kind verließ daraufhin das Fahrzeug.»

Aus einiger Entfernung habe die Zehnjährige dann beobachtet, wie der Unbekannte erneut einstieg und mit dem Auto der Familie davonfuhr. Laut Polizeisprecherin ist der am frühen Mittwochabend gestohlene Wagen noch immer verschwunden. Das Kind sei unverletzt geblieben und zu der Praxis zurückgelaufen - wo ihre aufgelöste Mutter gerade per Notruf die Polizei alarmierte.