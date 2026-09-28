Umfrage

Digitale Gewalt: Frauen ziehen sich im Internet zurück

Sexualisierte Deepfakes, Drohungen, unerwünschte Nachrichten: Einer Umfrage zufolge bleibt das nicht folgenlos, selbst wenn Frauen die Fälle nur von anderen hören. Viele werden im Netz stiller.

80 Prozent der befragten Frauen sehen die Erstellung und Verbreitung intimer Darstellungen ohne Zustimmung als Gewalt. (Symbolbild) Foto: Elisa Schu/dpa
80 Prozent der befragten Frauen sehen die Erstellung und Verbreitung intimer Darstellungen ohne Zustimmung als Gewalt. (Symbolbild)

Berlin (dpa) - Viele Frauen halten sich im Internet einer aktuellen Befragung zufolge aus Angst vor digitaler Gewalt zurück. Zwei Drittel von ihnen (67 Prozent) schränkten deshalb online ihr Verhalten ein, teilten weniger Bilder, verzichteten auf Online-Aktivitäten und zögen sich aus digitalen Räumen zurück, teilte der Deutsche Frauenrat mit. Unter den Frauen zwischen 18 und 39 Jahren seien es sogar 76 Prozent. Das Bilendi Institut befragte im April und Mai 1.380 Frauen von 18 bis 74 Jahren in Deutschland. Der Frauenrat hatte die nach eigenen Angaben repräsentative Online-Befragung in Auftrag gegeben. 

«Weniger Sichtbarkeit, weniger Austausch, weniger Teilhabe»

Drei von zehn Frauen kennen der Befragung zufolge persönlich Fälle, in denen echtes oder künstlich erzeugtes intimes Bildmaterial ohne Einwilligung verbreitet wurde. Knapp zwei Drittel sagen, Frauen müssten sich im Internet vorsichtiger verhalten als Männer. 56 Prozent der Befragten sehen sich den Angaben nach als Teil einer Gruppe, die im Netz besonders gefährdet ist. 80 Prozent der befragten Frauen sehen die Erstellung und Verbreitung intimer Darstellungen ohne Zustimmung als Gewalt.

Besonders stark zögen sich Frauen online zurück, die bereits digitale oder digital-sexualisierte Gewalt erlebt hätten. Wie die Befragung zeigt, berichten 73 Prozent von ihnen von Verhaltensänderungen, im Vergleich zu 57 Prozent der Befragten ohne eine solche Erfahrung. Jede fünfte Frau zwischen 18 und 39 Jahren war der Befragung zufolge schon mit sexualisierten Deepfake-Darstellungen von sich konfrontiert.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Besserer Schutz vor digitaler Gewalt 

Eine Schlussfolgerung des Frauenrats: Digitale Gewalt wirke nicht erst durch den konkreten Übergriff, sondern bereits durch Angst davor. «Sie zwingt Frauen zu präventiver Selbstbeschränkung: weniger Sichtbarkeit, weniger Austausch, weniger Teilhabe.» Digitale sexualisierte Gewalt habe sehr unterschiedliche Formen: Sie reiche von unerwünschten sexualisierten Nachrichten über Erpressung und bildbasierter Gewalt bis hin zu Vergewaltigungsdrohungen.

86 Prozent der Befragten stimmen den Angaben nach der Aussage zu, dass Plattformen Frauen besser vor Belästigung und digitaler Gewalt schützen sollten. Auch die rechtlichen Möglichkeiten für Betroffene sollten nach Ansicht der meisten Befragten gestärkt werden, wie der Frauenrat schreibt. Dazu gehöre etwa der gesetzliche Anspruch auf schnelle Löschung (91 Prozent) sowie Schadenersatz (85 Prozent).

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Deepfake-Pornos: Ermittler in Hessen stoßen an ihre Grenzen
Sexualisierte Gewalt im Netz

Deepfake-Pornos: Ermittler in Hessen stoßen an ihre Grenzen

Wenige Klicks reichen für KI-Pornos im Netz mit vermeintlich realen Menschen. Der technische Fortschritt ist schneller als die Gesetzgebung. Der LKA-Chef erklärt, was Polizisten Probleme bereitet.

07.04.2026

Lang zu Erfahrung mit Deepfake-Porno: «Gefühl von Ohnmacht»
Digitale Gewalt

Lang zu Erfahrung mit Deepfake-Porno: «Gefühl von Ohnmacht»

Grünen-Politikerin Ricarda Lang erlebt digitale Gewalt seit Beginn ihrer politischen Karriere. Ein Deepfake-Porno fühle sich «schlimmer an als jede Beleidigung». Welche Konsequenzen fordert sie?

03.04.2026

Umfrage: Viele junge Menschen erfahren sexualisierte Gewalt
Studie zur Jugendsexualität

Umfrage: Viele junge Menschen erfahren sexualisierte Gewalt

Ein Drittel der jungen Befragten einer Studie gab an, körperliche sexualisierte Gewalt erlebt zu haben. Noch höher ist der Anteil derjenigen, die online oder verbal herabgewürdigt wurden.

27.03.2026

Was ist digitale Gewalt und was kann man dagegen tun?
Tatort Internet

Was ist digitale Gewalt und was kann man dagegen tun?

Nacktbilder im Netz, heimliche Standortüberwachung: Digitale Gewalt trifft vor allem Frauen und bleibt für Täter oft folgenlos. Wie Betroffene sich schützen können – und was sich ändern soll.

06.03.2026

Fachtag rund um „Sexualisierte Gewalt im Netz“
Kreis Bergstraße Kreis Bergstraße

Fachtag rund um „Sexualisierte Gewalt im Netz“

Die 10. Medientage im Kreis Bergstraße drehen sich um die Themenfelder Cybergrooming und Sexting. Anmeldungen sind noch bis 10. November möglich.

30.10.2023