«Disziplin ist alles» - 100-Jährige im Fitness-Studio

Bernkastel-Kues (dpa) - Rita Lord schlüpft in ihre Turnschuhe und los geht's. Mit ihren 100 Jahren trainiert sie immer noch regelmäßig im Fitness-Studio: Erst geht es an den Bauchtrainer, danach kommen Geräte für Rücken und Schulter dran. Pause machen will sie nicht. «Und was kommt als Nächstes?», fragt sie ihren Trainer lachend.