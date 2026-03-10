Tödliche Badeunfälle

DLRG: 2025 sind mehr junge Menschen ertrunken

Hitze, Sonne und nur noch ein Wunsch: endlich ans Wasser. Doch dabei droht auch Gefahr, immer wieder ertrinken Menschen. Wer ist besonders gefährdet?

Mindestens 393 Menschen sind im vergangenen Jahr bei Badeunfällen gestorben - 18 weniger als 2024. (Symbolbild) Foto: Tilo Wallrodt/dpa-Zentralbild/dpa
Mindestens 393 Menschen sind im vergangenen Jahr bei Badeunfällen gestorben - 18 weniger als 2024. (Symbolbild)

München/Bad Nenndorf (dpa) - In Deutschland ist im vergangenen Jahr die Zahl der tödlichen Badeunfälle gesunken - gleichzeitig sind aber mehr junge Menschen ertrunken. Unter den 11- bis 20-Jährigen und den 21- bis 30-Jährigen habe es im Vergleich mit dem Vorjahr jeweils 11 Todesfälle mehr gegeben, teilte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mit. In diesen Altersgruppen starben 73 Menschen, 2024 waren es noch 51. «Nur eine Person unter den 73 Opfern in diesen Altersklassen war weiblich», sagte DLRG-Präsidentin Ute Vogt. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Insgesamt registrierten die Lebensretter im vergangenen Jahr mindestens 393 tödliche Badeunfälle - 18 weniger als ein Jahr zuvor. Im Vergleich der Bundesländer starben die meisten Menschen bei Badeunfällen in Bayern mit seinen vielen Seen - es waren 84 nach 70 ein Jahr zuvor. Es folgten Nordrhein-Westfalen mit 48 (2024: 57) Badetoten vor Niedersachsen mit 47 (46) Opfern. 

Die DLRG ist nach eigenen Angaben die größte freiwillige Wasserrettungsorganisation der Welt, sie zählt mehr als 640.000 Mitglieder.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
DLRG: Weniger Menschen im Südwesten ertrunken
Badeunfälle

DLRG: Weniger Menschen im Südwesten ertrunken

Wo gebadet wird, gibt es auch Badeunfälle und Menschen, die ertrinken. In diesem Jahr waren es in Baden-Württemberg weniger als 2024 - allerdings nicht in allen Altersgruppen.

23.09.2025

DLRG: Mehr Menschen in Hessen ertrunken
Badeunfälle

DLRG: Mehr Menschen in Hessen ertrunken

In Hessen ist die Zahl der Badetoten gestiegen, bundesweit hingegen gesunken. Vor allem eine Bevölkerungsgruppe ist überdurchschnittlich oft vertreten.

23.09.2025

Tödliche Badeunfälle: 2024 ertrinken mehr Menschen
DLRG

Tödliche Badeunfälle: 2024 ertrinken mehr Menschen

Schwüle Hitze, stechende Sonne und nur noch ein Wunsch: Endlich ins kühle Wasser. DLRG-Lebensretter wissen: Das kann lebensgefährlich sein, immer wieder ertrinken Menschen. Und ihre Zahl steigt.

13.03.2025

DLRG sieht traurige Entwicklung - Deutlich mehr Badetote
Todesfälle durch Ertrinken

DLRG sieht traurige Entwicklung - Deutlich mehr Badetote

Abkühlung im Wasser - im Sommer sehr willkommen: Das Baden im Meer, in Flüssen und Seen hat Schattenseiten, in diesem Jahr ertrinken viele Menschen. Warum den DLRG-Wasserrettern eines auffällt.

19.09.2024

DLRG: Zahl der Badetoten deutlich gestiegen
Todesfälle durch Ertrinken

DLRG: Zahl der Badetoten deutlich gestiegen

Wenn es draußen heiß wird, suchen viele Menschen Abkühlung am Wasser. Der Badespaß in der Natur birgt Gefahren, immer wieder ertrinken Menschen. Besonders gefährlich: Flüsse und Bäche.

19.09.2024