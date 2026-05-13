Rettungsschwimmer

DLRG rettet 1.154 Menschen das Leben

Wenn es wärmer wird, locken Wasser und Strand - und immer wieder sterben Menschen beim Schwimmen in Flüssen, in Seen, im Meer. Aber Rettungsschwimmer verhindern viele Tragödien.

Rettungsschwimmer der DLRG haben im vergangenen Jahr wieder vielen Menschen das Leben gerettet. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Rettungsschwimmer der DLRG haben im vergangenen Jahr wieder vielen Menschen das Leben gerettet. (Symbolbild)

Bremen/Hannover (dpa) - Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer der DLRG haben im vergangenen Jahr bundesweit deutlich mehr als 1.000 Menschen das Leben gerettet. Insgesamt bewahrten sie 1.154 Menschen vor dem Tod - ein Jahr zuvor waren es sogar 1.446, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft mitteilte. Das schließt diejenigen mit Herzinfarkt oder anderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen am Strand oder auch abseits des Strandes ein. Vor dem Ertrinken bewahrten die Wasserretter 704 Menschen, ein Jahr zuvor waren es 699. 

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Mindestens 393 Menschen konnten die Lebensretter im vergangenen Jahr allerdings nicht mehr helfen, sie ertranken. 2024 waren es 411. Die DLRG ist nach eigenen Angaben die größte Wasserrettungsorganisation der Welt: Mehr als 642.000 Mitglieder zum Ende des vergangenen Jahres bedeuteten den Angaben zufolge den höchsten Stand in der Geschichte der Organisation - und einen Anstieg um gut 2,3 Prozent im Vergleich mit 2024. 

Bundesweit sorgten laut DLRG über 51.000 Helfer für Sicherheit im und auf dem Wasser. Ein Jahr zuvor waren es sogar fast 55.000.

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