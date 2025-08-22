Saarland

Dobrindt entsetzt über Gewalttat in Völklingen

Im saarländischen Völklingen stirbt ein Polizist im Einsatz. Innenminister Dobrindt ist schockiert.

Dobrindt ist erschüttert über die Gewalttat im saarländischen Völklingen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Dobrindt ist erschüttert über die Gewalttat im saarländischen Völklingen.
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite